Temporali in arrivo sulla Bergamasca Nel weekend l’estate si «raffredda»

Una vecchia e popolare canzone molto in voga qualche anno fa, iniziava con un ritornello che annunciava l’imminente fine dell’estate e ripeteva a ritmo: «L’estate sta finendo e un anno se ne va….». Proprio così, almeno per l’estate meteorologica che, iniziata l’1 giugno, terminerà proprio lunedì 31 agosto; mai come quest’anno, la data coinciderà anche con un radicale cambio delle condizioni atmosferiche. Attendiamo quella che un tempo era definita «la burrasca di fine agosto», cioè l’episodio saliente che segnava il passaggio tra la stagione calda e quella più temperata che conduceva lentamente all’autunno.

L’estate mediterranea, come ben noto, è generalmente protetta dall’anticiclone delle Azzorre, che garantisce tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola, senza eccessi di calura. Negli ultimi anni, tuttavia, tale figura barica è stata spesso sostituita con l’anticiclone di stampo africano, una sorta di bolla d’aria molto calda e secca che, migrando a Nord, raccoglie l’umidità dei mari e crea i presupposti per la formazione del caldo torrido sulla Pianura Padana, quello che, per capirci, non fa dormire la notte.