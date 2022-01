Tenta di rapinare un giovane del cellulare e lo aggredisce con un coltello. Ferita anche un’amica, arrestato un 25enne

Stavano tornando alle loro macchine dopo una serata con gli amici in un locale di via Vittorio Veneto, a Presezzo, quando un giovane è stato avvicinato da un ragazzo, di origini straniere, che gli ha chiesto il cellulare. A Presezzo sabato sera, 29 gennaio intorno all’una di notte, un giovane di 28 anni è stato ferito così alla pancia con un coltello.

Il 28enne infatti non ha accettato di consegnare al giovane straniero, un 25enne di origini egiziane, il telefonino e quest’ultimo lo ha ferito alla pancia con un coltello. Successivamente, e per motivi ancora non chiari, ha aggredito la ragazza che era con il 28enne, di 24 anni, aggredendola alle spalle e ferendola con il coltello dietro un orecchio.