Terapie intensive sature «Le restrizioni restino»

Sono 88 i posti già occupati nelle Aree critiche. Pezzoli (Papa Giovanni): per vedere effetti occorre tenere duro dopo Pasqua

Sono pressoché sature le Terapie intensive degli ospedali bergamaschi. Qualche piccolo margine di allargamento di altri posti resta, comunque, per fronteggiare i costanti ricoveri di contagiati dal Sars-Cov2, ma al prezzo di ulteriori riduzioni delle altre attività: ieri si era a un totale di 88 pazienti Covid in Area critica. E quindi il coro è unanime: per vedere un calo dei ricoveri che ora sono al livello di allerta, serve che le restrizioni continuino anche dopo Pasqua.

Turn over costante