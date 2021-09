Terza dose in Lombardia, per il via si pensa al 21 e 22 settembre

Una possibile data per la partenza c’è, oscilla tra il 21 e il 22 settembre. Potrebbe essere questo il via per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid in Lombardia, dunque a strettissimo giro, ma sicuramente – giorno più, giorno meno – entro la fine del mese.

I dettagli organizzativi della «macchina» regionale, da declinare poi in chiave provinciale, sono ancora in fase di ultimazione lungo una road map che ieri ha registrato due call tra i vari attori del sistema sanitario lombardo (e bergamasco) per definire ulteriori aspetti. Quel che è certo, anche secondo le indicazioni nazionali, è che si partirà dai «fragili»: quindi, per la Bergamasca, le stime si possono basare sui quasi 35 mila «estremamente vulnerabili» (immunodepressi, malati oncologici, trapiantati, etc) che tra la primavera e fine giugno avevano ricevuto già la prima dose (la maggior parte anche la seconda, gli ultimi nel mese di luglio), a cui si affiancano quasi 29 mila disabili gravi (che secondo il piano nazionale rientravano comunque nella stessa categoria prioritaria di «fragili»).