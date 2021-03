Terza ondata, raddoppiate le quarantene Nella Bergamasca isolamento per 7.500

Picco di cittadini contemporaneamente in isolamento fiduciario perché contatti di persone contagiate. Nella seconda ondata si era arrivati a 3.700. Dilatati i tempi di isolamento per far fronte alla variante inglese

I numeri la dicono lunga, di questo terzo tempo dell’epidemia. «Se durante la seconda ondata avevamo raggiunto un picco di 3.700 persone contemporaneamente in isolamento fiduciario perchè contatti di cittadini positivi al virus, ora siamo a quota 7.500: e non sappiamo nemmeno se siamo arrivati al picco». Lucia Antonioli, alla guida del dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di Ats Bergamo, sceglie di usare i dati per raccontare i ritmi accelerati del lavoro di tracciamento di queste ultime settimane: un lavoro reso decisamente frenetico, quasi insostenibile, dalla diffusione della variante inglese, altamente contagiosa e infettiva. Per far fronte alla mutazione d’Oltremanica, le norme del contact-tracing si sono fatte più rigide, con i tempi di isolamento dilatati e la ricostruzione dei contatti decisamente più fitta.