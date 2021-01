Test rapidi al via in 14 sedi: ecco dove «Così il tracciamento sarà più veloce»

Via ai test rapidi nei punti tampone della Bergamasca. L’Ats e i medici di medicina generale hanno definito il piano organizzativo strutturato in 14 sedi territoriali: da lunedì 11 a Bergamo (tensostruttura nel piazzale della Celadina), Chiuduno, Villa di Serio e Romano; dal 12 a Zogno, Borgo di Terzo e Credaro; dal 13 a Seriate; dal 14 ad Almenno San Bartolomeo; dal 18 a Treviglio, Ponte San Pietro, Dalmine, Lovere. A Clusone è partito ieri. Il test rapido viene effettuato solo su indicazione del proprio medico di base. Nelle categorie target per la somministrazione del test antigenico rapido rientrano i casi sospetti che il medico di base decide di sottoporre a questo tipo di test, i contatti stretti asintomatici individuati dal medico o individuati e segnalati dal dipartimento di prevenzione, i contatti stretti asintomatici allo scadere dei dieci giorni di isolamento. Un’arma in più per velocizzare il tracciamento e l’individuazione (o l’esclusione) di nuovi casi.