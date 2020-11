Test rapidi già in magazzino Ma manca la procedura

Tamponi rapidi, qualcosa finalmente si muove. Con numeri contenuti e ancora qualche (molti) nodi da sciogliere, ma si muove. Alla Bergamasca Regione Lombardia ha assegnato 63mila test antigenici, di cui 28mila già arrivati nelle mani di Ats. Il resto della fornitura dovrebbe arrivare nei primi giorni di settimana prossima. Si tratta di tamponi che vengono eseguiti con il metodo «tradizionale»», nasofaringeo: a differenza di quelli molecolari – ritenuti i più affidabili in assoluto - del virus i test rapidi intercettano le proteine (antigeni), anziché l’acido nucleico. L’esito arriva dopo solamente un quarto d’ora, senza la necessità di esami di laboratorio: la risposta si legge ad occhio nudo oppure mediante un piccolo lettore. Per contro, i test antigenici sono meno accurati dei tamponi tradizionali: ecco perché Regione chiede che, in caso di positività, chi si è sottoposto a test rapido debba eseguire anche il tampone molecolare classico, per verifica.