Test rapidi in arrivo nelle scuole «Per la Bergamasca 130 mila»

In una settimana, secondo i dati di Ats, sono più che raddoppiate le classi in quarantena (da 16 a 34). Anche in Bergamasca, quindi, si fa sempre più urgente tracciare i casi positivi, per evitare perdite di lezioni e disagi. La nostra provincia, però, visto che al momento sta meglio di altre in materia di contagi, riceverà solo a fine mese il kit di tamponi rapidi che la Regione ha predisposto proprio per lo screening della popolazione scolastica (alunni e personale).

La sperimentazione è partita dagli istituti superiori delle attuali «zone rosse» - Milano, Monza e Varese - e solo nelle prossime settimane, appunto, raggiungerà la nostra provincia. «Siamo partiti dai territori più colpiti in questa fase - spiegano dalla Regione - dove sono state usate le 30 mila dosi che la Lombardia aveva già a disposizione». Altro capitolo, infatti, è la mega gara, in tandem col Veneto (capofila), per l’aggiudicazione di 1,2 milioni di test antigenici rapidi per la prevenzione in ambito scolastico (e non solo). «Si stanno concludendo le procedure - fanno sapere dall’assessorato al Welfare -. Per l’ultima settimana di ottobre saranno disponibili e copriranno tutte le scuole lombarde, in prevalenza istituti superiori».