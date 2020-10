«Ti regalo le arance», ma vogliono soldi Allerta truffe nella Bassa Bergamasca

Conquistano la fiducia delle ignare vittime millantando un vecchio legame di amicizia in nome del quale, poi, donano loro delle casse di frutta o verdura. Dopodiché, non senza una certa insistenza, e sfruttando il fattore «fretta», pretendono il pagamento della merce «regalata» prontamente depositata, in men che non si dica, nelle vetture dei malcapitati. Tutto nel giro di pochi secondi. È la cosiddetta «truffa della frutta» andata in scena nei giorni scorsi a Romano. Si tratta, fortunatamente, solo di un tentativo dall’esito decisamente poco «fruttuoso» per i truffatori in quanto la vittima designata si è defilata senza cadere nel tranello.