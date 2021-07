Torna la banda di ladri delle gare di atletica «Si travestono da runner»

Avrebbe dovuto essere una festa, ma qualcuno è tornato a casa con rabbia e magone. A averla vinta per ora (in attesa che gli inquirenti passino al vaglio le telecamere), sono stati i ladri che sabato sera a Carobbio degli Angeli hanno scassinato le auto di sette atleti (su 225 partecipanti) che hanno preso parte alla «Cinque Miglia degli Angeli», corsa su strada che coincideva con il ritorno degli appuntamenti atletici stradali su suolo bergamasco.

Una piaga, quella dei furti in concomitanza con gli eventi podistici, di cui si era già parlato qualche anno fa, tornata prepotentemente alla ribalta delle cronache alla prima occasione in calendario: «Per noi organizzatori è stata una pugnalata al cuore – spiega Fausto Duci, presidente del club Pantera Rosa (a capo dell’evento) –. In paese, c’erano una mezza dozzina tra agenti in servizio e in congedo ma non è bastato a far filare tutto liscio: significa che questa, è gente che si camuffa da runner prima di entrare in azione. A me è stato rubato il portafogli, così non si può andare avanti…».