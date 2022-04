Torna la manifestazione del Primo Maggio, i sindacati: «Sarà nel segno della pace»

Parlare di pace e di lavoro, in occasione di questo Primo Maggio, significa toccare i temi «dell’impegno, della responsabilità, della speranza, come pure della fatica e del futuro. La dimensione collettiva e quella individuale di pace e lavoro sono imprescindibili, riguardano ciascuno singolarmente e riguardano tutti noi, complessivamente». Lo scrivono, in vista della Festa dei lavoratori di quest’anno, i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Bergamo, Gianni Peracchi, Francesco Corna e Angelo Nozza.