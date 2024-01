Torre De’ Busi, muore scivolando in una scarpata nel bosco

Secondo tragico incidente in montagna in poche ore in Lombardia. Dopo quello della mattina di mercoledì 24 gennaio in provincia di Lecco, poco dopo le 13.30 in un bosco in località San Marco, di Torre de’ Busi un uomo di 66 anni che non aveva fatto ritorno a casa, è stato rinvenuto senza vita in una scarpata all’interno di un bosco, verosimilmente a causa di una caduta accidentale su terreno ripido e scivoloso. In via Casello è intervenuto l’Elisoccorso, un’ambulanza e il Soccorso alpino ma non c’è stato nulla da fare. In azione anche i carabinieri di Zogno e i Vigili del fuoco di Lecco.