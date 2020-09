Torre de’ Busi, scivola mentre cerca funghi Muore dopo una caduta di 60 metri

Tragedia giovedì sera a Torre de’ Busi, dove un uomo di 71 anni, Enrico Carenini, che abitava in paese, è morto a seguito di una caduta mentre stava cercando funghi. È la terza vittima in due giorni nella zona. A scoprire il corpo ormai senza vita di Carenini sono stati, attorno alle 20, alcuni escursionisti che hanno notato un cappello bianco per terra. Insospettiti del ritrovamento, hanno perlustrato la zona trovando, in fondo alla valle, il corpo del settantunenne, che era ormai privo di vita e infatti i successivi soccorsi sono stati del tutto vani. Il settantunenne sarebbe scivolato in un dirupo – hanno poi ricostruito i carabinieri intervenuti per un accertamento – per oltre 60 metri: una caduta che non gli ha lasciato scampo.