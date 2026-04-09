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Cronaca Giovedì 09 Aprile 2026

Tragedia a Calolziocorte, 61enne trovato in auto senza vita

IL DRAMMA. L’allarme è scattato alle 5, lanciato da alcuni passanti: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Un malore la probabile causa.

Rocco Attinà
Rocco Attinà

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Tragedia a Calolziocorte, 61enne trovato in auto senza vita
Un’ambulanza in una foto d’archivio

Calolziocorte

Tragedia all’alba di giovedì 9 aprile a Calolziocorte, in via Bergamo, nella frazione Sala, in prossimità dell’incrocio con la via SS. Cosma e Damiano. Un uomo di 61 anni, di orgine straniera, è stato trovato morto a bordo di un’auto monovolume Renault.

Vani i soccorsi

L’auto è stata notata da alcuni passanti che hanno dato l’allarme al 112, poco dopo le 5, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, l’auto medica. Per l’uomo ogni soccorso è risultato vano, colto probabilmente da un malore. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri del comando di Lecco e una squadra dei vigili del fuoco. Sull’accaduto al momento non si conoscono particolari, sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

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