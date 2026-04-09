Tragedia a Calolziocorte, 61enne trovato in auto senza vita

Tragedia all’alba di giovedì 9 aprile a Calolziocorte, in via Bergamo, nella frazione Sala, in prossimità dell’incrocio con la via SS. Cosma e Damiano. Un uomo di 61 anni, di orgine straniera, è stato trovato morto a bordo di un’auto monovolume Renault.

Vani i soccorsi

L’auto è stata notata da alcuni passanti che hanno dato l’allarme al 112, poco dopo le 5, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, l’auto medica. Per l’uomo ogni soccorso è risultato vano, colto probabilmente da un malore. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri del comando di Lecco e una squadra dei vigili del fuoco. Sull’accaduto al momento non si conoscono particolari, sono in corso indagini da parte dei carabinieri.