Trasporti, Comune di Bergamo in allarme Gori: «Le scuole rivedano gli orari»

Mancano ancora un paio di settimane ma Palafrizzoni suona la campanella. Anzi, un campanello d’allarme. «Siamo preoccupati, inutile negarlo, qui rischiamo il caos» commenta il sindaco Giorgio Gori. La (lunga) marcia verso il ritorno tra i banchi nelle scuole bergamasche si sta rivelando ricca di ostacoli. «Le indicazioni a livello nazionale sono tutt’altro che ferree e cambiano spesso, il che non aiuta». Come l’ipotesi di considerare «congiunti » anche i compagni di classe che pare abbia suscitato parecchie perplessità (eufemismo) a Palafrizzoni e non solo. Premesso questo «a 15 giorni dal ritorno a scuola dobbiamo avere le idee chiare almeno a livello locale». E invece visto «il dato di 15mila studenti che rischiano di rimanere a piedi per le limitazioni alla capienza dei mezzi i problemi ci sono, eccome». Problemi che, secondo il sindaco, derivano anche «dalla mancata comprensione da parte dei dirigenti scolastici della delicatezza del quadro e della necessità di dare seguito alle indicazioni che avevano concordato al tavolo della Prefettura nei mesi scorsi».