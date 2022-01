Travasano benzina in una Vespa a Cologno al Serio: ustionati padre e figlio

L’incidente intorno alle 19 di domenica 30 gennaio, in via Prealpi, a Cologno al Serio. I due stavano effettuando questa manovra ma, mentre travasavano la benzina nel serbatoio di una Vespa, il padre stava fumando una sigaretta . Pare che il fumo abbia fatto da innesco ai vapori del carburante, provocando una fiammate che ha investito il papà, di 43 anni: per lui ustioni gravi di secondo e terzo grado. Il figlio, 15enne, ha tentato di soccorrere il papà e ha riportato ustioni lievi alle mani.



Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: per l’uomo la prognosi è riservata, le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche i Carabinieri di Urgnano e i Vigili di Fuoco di Treviglio.