Travestiti da carabinieri Sgominata banda di ladri

Maxi sequestro immobiliare per l’ormai ex capo di una banda di sinti residente ad Asti che nel 2015 terrorizzò il Nord Italia, inclusa la Bassa bergamasca, mettendo a segno un’ottantina tra furti e rapine in abitazione. Ieri, i militari della Direzione investigativa antimafia di Milano e i carabinieri di Pavia, in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Torino, hanno posto sotto sequestro preventivo una dozzina tra ville e appartamenti sparse tra le province di Savona, Asti, Alessandria e Pavia, tutte intestate da Alessandro Derossi, 58 anni, ai propri familiari e attualmente date in affitto.