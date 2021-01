Tre auto abbandonate a Chiuduno Tre anni per rimuoverle (per legge)

Tre anni. Per rimuovere tre auto abbandonate a Chiuduno su suolo pubblico, rispettando tutte le norme in materia, ci sono voluti tre anni. La svolta, giovedì 14 gennaio. Quando la polizia locale, che da tempo lavora per risolvere la questione - più complessa e arzigogolata di quel che può sembrare - ha dato il via libera alla rimozione dei tre veicoli abbandonati in via Suardo, in via Valoti e in via Passerera. E nel vedere il camion del rottamatore portar via le auto, sono partiti cori di giubilo dei cittadini, che hanno documentato tanto di scena sui social network. Ma come è possibile che per rimuovere tre veicoli abbandonati ci vogliano addirittura anni?