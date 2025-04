Tre giorni di nubifragi, è allerta meteo su mezza Italia

Forti venti e pioggia

Nelle prossime ore il maltempo imperverserà su Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio, pioverà anche sul resto del Centronord, poco o per niente al Sud. Le piogge più intense sono previste in Friuli Venezia Giulia con 100 litri per metro quadrato ad Udine, fino a 60 mm in 24 ore anche a Belluno, oltre 40 mm in Toscana tra Firenze e Pistoia. I venti saranno ancora tesi dai quadranti meridionali con rinforzi soprattutto sulla Puglia. Mercoledì è previsto un ulteriore e deciso peggioramento, con i fenomeni più intensi attesi al Nordovest: la provincia più piovosa dovrebbe essere quella di Biella con 111 mm, poi Verbania con circa 90, Aosta e Varese 70, Milano 55, Torino 45 e Genova 40. Si tratta della pioggia che cade in almeno due settimane durante il mese di aprile. Tutto invece in 24 ore. Nel frattempo al Sud toccheremo i 27°C, anche in Campania, a Benevento.