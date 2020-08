Tre nuovi preti per la diocesi di Bergamo Il vescovo: «Gioia per le comunità»

In Cattedrale l’ordinazione sacerdotale di don Andrea Borgonzoni, don Luca Sana e don Michael Zenoni. Segui la diretta sul sito de «L’Eco di Bergamo» e su Bergamo Tv a partire dalle 17.

Sabato 29 agosto alle 17 nella cattedrale in Città Alta tre giovani saranno ordinati sacerdoti dal vescovo Francesco Beschi. Don Andrea Borgonzoni della parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna in città, don Luca Sana di Almenno San Bartolomeo e don Michael Zenoni della parrocchia di Valgoglio e Novazza, ora diaconi, saranno sacerdoti diocesani della Chiesa di Bergamo.

Ventotto anni è l’età dei tre giovani che hanno vissuto la loro storia vocazionale nella parrocchia nativa, due di loro nella Scuola vocazioni giovanili e poi in Seminario e nelle comunità che sono stati chiamati a servire soprattutto fra i ragazzi e i giovani. La solenne concelebrazione sarà trasmessa in diretta su Bergamo Tv e sul sito de L’Eco di Bergamo. L’ordinazione sacerdotale avviene in questa data dopo il necessario rinvio, a causa dell’emergenza Covid e la diocesi si unisce oggi alla festa delle comunità di provenienza dei tre diaconi.