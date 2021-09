Treni, la «Freccia della Versilia» ferma fino a dicembre

Ancora stop al treno denominato «Freccia della Versilia» che in poco più di cinque ore collega Bergamo con Pisa. Per fare un paragone un treno ad alta velocità in 4 ore e mezzo collega Milano con Napoli.

Il treno Bergamo-Pisa è cancellato in pratica dall’inizio dell’anno e lo sarà fino a sabato 11 dicembre prossimo . Questo nonostante il convoglio appaia regolarmente sui tabelloni di carta degli orari nelle stazioni e consultando per esempio il sito di Trenord. Che non è la proprietaria del treno che invece fa parte della flotta di Trenitalia e ha come madrine le Regioni Liguria, Toscana ed Emilia che lo sovvenzionano essendo un treno del trasporto regionale.