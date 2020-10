Trenord, sui binari ecco il Caravaggio Il debutto sulla linea per Milano - Foto

Mettiamola così, una prima pennellata nel grigio quotidiano dei pendolari. In tutta Italia si chiama Rock, in Lombardia invece Caravaggio. Potenza dei natali bergamaschi dell’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi, che a completare l’opera ha fatto ribattezzare Donizetti l’altro nuovo treno, quello di Alstom per le medie capacità, noto ai più come Pop. Insomma, tra melodrammi donizettiani, luci ed ombre di caravaggesca memoria, Trenord riprende nel suo rinnovo del parco rotabile. Ah, dimenticavamo i 30 Colleoni diesel di Stadler.

Il Caravaggio è un prodotto made in Hitachi, colosso nipponico che nel suo shopping planetario ha messo nel carniere anche l’italianissima AnsaldoBreda: il convoglio di verde vestito che lunedì mattina (12 ottobre) ha fatto la sua comparsa poco prima delle 7,30 sul binario 6 della stazione di Bergamo è stato costruito nelle (mitiche) officine di Pistoia. Prima corsa da Milano Porta Garibaldi alle 6,22, ripartenza da Bergamo alle 7,45: a bordo non tantissimi pendolari, vuoi lo smart working, vuoi le lezioni universitarie a distanza, vuoi che il grosso diretto a Milano si muove tra le 7 e le 7,15.