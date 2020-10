Treviglio, coda per il tampone «Colpa di un modulo in più»

Sabato mattina eseguiti 204 prelievi, in media con i giorni precedenti. Il sindaco: «Tempi quadruplicati per il documento privacy: si compili a casa».

Una lunga colonna d’auto si è formata ieri sulla strada parallela all’ex statale Padana Superiore (la via Caravaggio) che porta all’ospedale di Treviglio (oggi Asst Bergamo Ovest), dove si sono quadruplicati i tempi per l’effettuazione del tampone per il coronavirus rispetto ai giorni precedenti: tutta colpa dell’introduzione di un modulo per il trattamento dei dati personali (la famosa «privacy») che proprio da ieri va compilato quando ci si sottopone al tampone con la modalità «drive», cioè direttamente in auto, per poter aderire alla procedura «semplificata» (che agli effetti è sembrata un controsenso) di accesso all’esito del tampone: ora è infatti visionabile sull’apposito sito internet del fascicolo sanitario regionale senza più inserire le proprie credenziali, ma con un semplice clic.