Troppa tensione, super tifoso da 73 anni muore d’infarto durante Atalanta-Psg

Non ha retto la tensione di una partita storica, giocata a vette finora impensabili per un vecchio tifoso nerazzurro come lui, transitato, sì, per la conquista della Coppa Italia del ’63 e per la serata di gala europea col Malines nell’88, ma nulla a che vedere con l’adrenalina di un sogno di semifinale Champions accarezzato fin quasi alla fine e svanito nel giro di tre minuti, gli ultimi della gara e forse della sua vita. Atalanta-Paris Saint Germain di mercoledì 12 agosto s’è rivelata fatale per Giancarlo Rondi, 86 anni, ex storico gestore del parcheggio del Pam di Bergamo: il figlio e la moglie l’hanno trovato senza vita nel cortile della sua abitazione di via Vavassori a Sorisole intorno alla mezzanotte, un’ora dopo il triplice fischio. Infarto, hanno constatato i soccorritori del 118. Dagli auricolari - come al solito fissati alle orecchie con lo scotch perché, nel subbuglio che lo possedeva durante le azioni salienti, temeva gli cadessero, col rischio di perdersi qualche gol - arrivavano ancora le voci e i suoni di Radio Alta, l’emittente a cui Giancarlo s’affidava per le cronache delle partite giocate lontano da Bergamo.

Non era questione di romanticismo, di calcio raccontato e immaginato. È che lui non riusciva a seguire una gara da fermo. «Camminando sfogo lo stress», confessava. Di là, in salotto, la tv era ancora sintonizzata su Canale 5 che aveva trasmesso in diretta l’incontro. Al televisore accorreva solo per vedere i replay delle giocate più pericolose o dei gol, per il resto era nevrotica deambulazione lungo un tragitto che prevedeva spazi indoor ed esterni. Fino a qualche anno fa, quando non s’era ancora munito di auricolari, soleva ascoltare le cronache nerazzurre piazzando sul suo cammino tre radio: una in cucina, una in taverna e una in giardino. Tifo peripatetico, che lo aveva reso personaggio anche allo stadio, durante le gare casalinghe dell’Atalanta. Giancarlo era quel signore che, avvolto in un trench modello tenente Sheridan, macinava chilometri strapazzando il selciato del parterre della tribuna centrale, su e giù nel corridoio tra i gradoni di metallo e il plexiglass che divide dal campo, seguendo l’azione e relativi ribaltamenti di fronte con un fiato e una resistenza da maratoneta, lui che a 86 anni era arrivato col fisico asciutto e integro (ha girato tranquillamente in scooter fino agli ultimi giorni).