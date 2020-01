Troppo smog, stop per 110 mila Euro 4 Scopri qui se la tua auto può circolare

Bergamo, al via da venerdì 3 gennaio le limitazioni temporanee di primo livello. Nelle case riscaldamento massimo a 19°. Previste sanzioni fino a 450 euro. Come verificare la classe ambientale della propria vettura.

Anche a Bergamo scatta lo stop alle auto. Sole, assenza di vento e fuochi artificiali scoppiati nella notte di Capodanno hanno innalzato i livelli di smog in città e provincia così come nel resto della Lombardia. Il quarto giorno consecutivo di Pm10 oltre la soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo ha quindi fatto scattare le limitazioni temporanee di primo livello previste dall’accordo «aria».

Cosa comportano? Oltre alle limitazioni già attive fino al 31 marzo 2020 per contenere l’inquinamento dell’aria e che riguardano sia il riscaldamento domestico sia la circolazione di veicoli (Euro 0, 1, 2 e 3 diesel ed Euro 0 benzina), sono state attivate per oggi le limitazioni temporanee che consistono nello stop ai veicoli a benzina Euro 0 (da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30) e diesel Euro 0-1-2-3 (da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30) e soprattutto - la categoria su cui si verificherà l’impatto maggiore - i diesel Euro 4 (tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30).