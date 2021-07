Turisti da un’altra regione, ecco come fare il richiamo della vaccinazione anti - Covid

Da oggi, 16 luglio, in Lombardia è attiva la «Reciprocità vaccinale interregionale». Ovvero la somministrazione dei richiami anti Covid-19 ai turisti di tutte le fasce d’età.

Da oggi, 16 luglio, in Lombardia è attiva la «Reciprocità vaccinale interregionale». Ovvero la somministrazione dei richiami anti Covid-19 ai turisti di tutte le fasce d’età. Ne dà informazione una Nota della Direzione generale Welfare della Regione.

«In base agli accordi definiti con la Struttura commissariale per l’emergenza Covid - spiega la Nota - da venerdì 16 luglio, i turisti che trascorrono un periodo di vacanza di almeno 15 giorni in Lombardia e che hanno già effettuato la prima dose in un’altra Regione, possono prenotare il richiamo del vaccino anti Covid-19 presso uno dei centri vaccinali lombardi». Tutto ciò accedendo alla piattaforma regionale di prenotazione all’indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.it utilizzando la tessera sanitaria e il codice fiscale.