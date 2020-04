«Turni massacranti, ma anche soddisfazioni» L’infermiera: basta la felicità di chi guarisce

«I solchi sul viso sono uguali a quelli di molti suoi colleghi in questi giorni. Le righe sulla faccia, quelle formate dalle mascherine protettive indossate ormai sempre, sono ben visibili. «Fanno male e sono stanca perché i turni sono massacranti, in quelle tute che sembrano spaziali sudiamo costantemente, senza praticamente nemmeno bere, in piedi dalle 8 alle 10 ore a girare persone che pesano dagli 80 chili in su. Però oggi un mio paziente, dopo una settimana di intubazione e dopo essere stato estubato ha fatto la sua prima chiamata a casa. E io ero con lui. Ho visto le facce tramite video di chi gli voleva bene, i sorrisi, le parole di incoraggiamento, ho sentito il loro e il suo debole grazie, ho provato una forte emozione. E dico che oggi è una buona giornata».

«L’emergenza ha cambiato tutto»