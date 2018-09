Tutti i numeri di Airbnb a Bergamo La mappa del boom a rischio «nero»

L’insegna non c’è, né tanto meno il cartello con le stelle. Eppure basta fare una “vasca” in Corsarola la domenica pomeriggio per accorgersi che quei palazzi sono stati colonizzati da Airbnb. Affitti brevi, tutto online, a prezzi competitivi e con servizi spesso degni di un albergo. Dall’ormai mitico divano di San Francisco messo a disposizione dieci anni fa dal fondatore Brian Chesky si è arrivati a 4,5 milioni di alloggi in tutto il mondo. La più grande piattaforma ricettiva del pianeta senza possedere nemmeno un albergo . Nella città di Bergamo sono 787 per un totale di 2.021 posti letto, in aumento del 48% rispetto al 2016, anno in cui L’Eco di Bergamo ha svolto il primo monitoraggio.