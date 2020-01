Uccise la moglie a Curno I suoi legali fanno ricorso in appello

I mpugnata la sentenza di condanna all’ergastolo per Ezzeddine Arjoun: l’avvocato della difesa, Daniela Serughetti, nei giorni scorsi ha depositato l’appello. A giovedì 30 gennaio, non era ancora stata fissata la data per l’udienza. L’avvocato, nell’atto, ha riavanzato la richiesta (non accolta dal giudice di primo grado) di una perizia psichiatrica, per stabilire la capacità di intendere e volere del 35enne tunisino che, nel febbraio dello scorso anno, uccise la moglie Marisa Sartori e ferì gravemente la sorella Deborha Sartori che tentò di difenderla .