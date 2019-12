Un anno fa fu semidistrutta dal nubifragio «Ma la Cattedrale vegetale ricrescerà»

Oltre il Colle. Nell’ottobre 2018 il vento e la pioggia spazzarono via due terzi di questa opera d’arte naturale, la decisione del Parco delle Orobie: «Proseguirà quanto rimasto e, come in un museo, si spiegherà quello che ha fatto la natura».

Non verrà abbandonata o lasciata cadere. Ma, quanto già distrutto dalla natura, non sarà più ricostruito. E, tra qualche anno, avremo comunque una Cattedrale vegetale ma – per così dire – con le conseguenze di una parziale «distruzione». La decisione del Parco delle Orobie, alla fine, è stata quella di preservare l’opera, senza però intervenire ancora con dei soldi per rimettere in sesto le impalcature in legno distrutte dal vento il 28 ottobre 2018.