Un fantoccio vestito da bidello davanti al Provveditorato. Cisl: episodio grave

Un fantoccio vestito da bidello è stato posizionato poco dopo le 8 di giovedì 23 settembre all’esterno del Provveditorato di via Pradello.

Una sorta di spaventapasseri altro circa due metri vestito come un operatore scolastico con tuta bianca e kit di sanificazione. Accanto un cartello: «Collaboratori, personale scolastico, ect». Il Provveditorato ha rimosso il fantoccio e ha avvisato le forze dell’ordine: «Abbiamo informato la Polizia, non abbiamo capito se si tratta di una protesta e in quali termini» ha fatto sapere la dirigente scolastica di Bergamo Patrizia Graziani.