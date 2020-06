Una montagna di pioggia Tre volte il lago d’Endine

Il comitato esecutivo si è riunito martedì 9 giugno per fare il punto della situazione vista la grande quantità di acqua caduta negli ultimi due giorni e mezzo sulla Bergamasca.

«Al momento – hanno spiegato dal Consorzio – la situazione è sotto controllo. L’attenzione però deve rimanere alta anche perché sono previste forte precipitazioni fino a venerdì 12 giugno». Sul territorio è in continuo stato di allerta una squadra di circa 50 uomini (dell’ente consortile e agricoltori) che hanno il compito di tenere sotto controllo il flusso di torrenti e canali, per accertarsi che non ci siano impedimenti di alcuna sorta come griglie piene d’erba, ramaglie e tronchi che possano impedire il regolare deflusso dell’acqua, creando grossi problemi. Fortunatamente prima dell’avvio della stagione irrigua (quest’anno partita in anticipo visto che a metà aprile, nel pieno dell’epidemia del coronavirus, causa carenza di pioggia l’agricoltura era un po’ in difficoltà) era stata fatta eseguire una capillare pulizia delle rogge: « Non possiamo comunque non esprimere – spiegano ancora dal Consorzio – una certa soddisfazione per l’efficienza dimostrata dalle opere idrauliche realizzate più di recente, che hanno dimostrato quanto ce ne fosse bisogno. Senza alcune di queste, diversi paesi nei giorni scorsi sarebbero finiti letteralmente sott’acqua».