Una vita dedicata al lavoro: la tragedia nella sua officina e il lutto a Chiuduno per Giuseppe Finazzi

Dedito al lavoro sino all’ultimo istante di vita, lavoro che per lui doveva essere innanzitutto una passione, perché a 79 anni era ancora nella sua officina meccanica. Di domenica, per di più. Doveva ultimare un prodotto ed era uscito di casa nel pomeriggio del 10 aprile, dicendo alla moglie che sarebbe tornato per cena. Ma alle 20,30 non era ancora rincasato e così la donna ha dato l’allarme. È stato il genero a trovarlo senza vita, accasciato sul macchinario in cui - come da prima ricostruzione - si era impigliata la camicia che l’uomo indossava.