Una vita dedicata al volontariato «Per me è stata una benedizione»

«Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio – scrive Papa Francesco –. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore». Ci sono persone capaci di trasformare - in modo spontaneo e con semplicità - questa idea del servizio in una vera e propria regola di vita, ed è così per Adelina Rottoli in Cassia, che ha novant’anni e per oltre trentacinque si è dedicata al volontariato nella sezione della Cisl di Ponte San Pietro, dove risiede.