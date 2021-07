Università di Bergamo, il rettore: «In aula al 100%? Solo con il green pass»

Un vertice convocato per fare il punto in vista dell’avvio del nuovo anno accademico. Per il rettore dell’ateneo di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini - fermo restando che serve una linea nazionale per evitare di andare in ordine sparso - «il certificato verde è l’unico strumento perché da qui a settembre ci sia la possibilità concreta che si torni in presenza al 100%». Si dice quindi favorevole all’introduzione di questo provvedimento. «Senza – non ha dubbi – resterebbero le regole attuali di distanziamento, con l’inevitabile didattica duale (l’alternanza presenza-distanza) per consentire a tutti di tornare in aula».

Il tema sarà affrontato in un doppio round venerdì 30 luglio, con Senato accademico e Cda dell’Università già fissati da tempo, proprio per arrivare preparati alla riapertura, calendarizzata per il 4 ottobre. «Attendiamo un pronunciamento, il più rapido possibile, a livello governativo – auspica il rettore –. Se il green pass non dovesse essere obbligatorio, potremmo comunque aumentare la didattica in presenza dal 30% attuale al 50%, grazie alla sistemazione di quasi tutte le aule. Il green pass sarebbe comunque l’unica soluzione per il ritorno in presenza al 100%: visto che è già valido per le mense universitarie, equiparate ai ristoranti al chiuso, non si capisce perché non dovrebbe valere per l’accesso in aula o in biblioteca».