Utes, 73 mila ore di aiuto ai cittadini «Non solo soldi, c’è bisogno di relazioni»

Ora che l’emergenza sanitaria sembra essersi affievolita, sono le ripercussioni sociali ed economiche della pandemia ad allarmare. Non ci sono solo i piccoli e medi imprenditori che faticano a ripartire, ma anche i disturbi psicologici dovuti alla quarantena e alla malattia, le difficoltà economiche di chi ha perso il lavoro, la fragilità di chi già prima era in una condizione sensibile, come i disabili. A pianificare una risposta ragionata agli strascichi del virus sono le Utes (le Unità territoriali per l’emergenza sociale Covid-19) nate in piena emergenza per supportare i servizi sociali comunali nella gestione della pandemia e ora alle prese con l’esigenza di un graduale ritorno alla normalità, a partire dalla messa in sicurezza dei servizi per l’utenza fragile.

«Al centro le relazioni»