Vacanze «strane» a Palermo, i ragazzi di Bergamo «sfidano» la mafia

È stata una convivenza molto singolare quella vissuta a Palermo da 16 adolescenti, per lo più animatori dei Cre del Villaggio degli Sposi e di Colognola: dal 15 al 19 luglio hanno sostato sui luoghi della Memoria delle stragi di Capaci (23 maggio 1992) e di via D’Amelio (19 luglio 1992). Strana estate, però, ricordare il martirio dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di don Pino Puglisi, parroco del Brancaccio. Ma che vacanza è «sprecare» dei giorni celebrando i morti ammazzati dalla mafia? Un autista del servizio di trasporto pubblico, la sera dell’anniversario della strage di via D’Amelio, mentre ci accompagnava con l’autobus alla veglia ci incoraggiava: «Fate bene a portare qui i ragazzi». Fare memoria non è tempo buttato via, ma è già un atto di giustizia. Alla fine, è questo il senso di questa inedita avventura siciliana.