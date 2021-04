Vaccinazioni, la relazione sul sistema Aria: Cap sballato e 12 mila over 80 inviati in centri lontani, ecco cosa non ha funzionato

Dodicimila cittadini lombardi, soprattutto over 80, spediti in centri vaccinali lontani da casa. In molti casi per un errore nell’algoritmo dei Cap. È solo la punta dell’iceberg del caos vaccini nella fase delle prenotazioni gestite da Aria (700 mila, al 19 marzo, su 1,2 milioni di vaccinazioni effettuate). Da gennaio a marzo, cosa è successo tra la Regione e la sua azienda, ingaggiata per un supporto alla campagna vaccinale massiva? Dieci pagine scandiscono step by step cosa non ha funzionato. Errori tecnici (tra software in sofferenza e algoritmi impazziti), ma anche politici (con cambi repentini di programmazione). Una sequela di stop&go fino all’azzeramento dei vertici di Aria e il passaggio, dal 2 aprile, al nuovo canale digitale di Poste.