Vaccini contro l’influenza a Bergamo Campagna al via: ecco tutte le info

Parte lunedì 19 ottobre ufficialmente la campagna vaccinale antinfluenzale in Lombardia, in un clima particolare tra l’evoluzione del quadro epidemico del Covid e la necessità di soddisfare progressivamente le richieste dei medici per un’adeguata presa in carico dei pazienti, a partire da quelli più fragili.

Nella Bergamasca, secondo i dati della campagna forniti da Ats, saranno 386 i medici di medicina generale operativi presso i propri ambulatori, mentre per i 262 medici che hanno scelto di vaccinare al di fuori del proprio studio saranno a disposizione 124 sedi vaccinali distribuite in 94 Comuni (in totale 256 postazioni). Quindi un’adesione complessiva dei medici bergamaschi pari al 98% (648 sui 660 in servizio ad agosto 2020).

Da lunedì, secondo la nota diffusa da Ats Bergamo, tutti i cittadini che hanno diritto a ricevere il vaccino gratuitamente potranno contattare il proprio medico che fisserà gli appuntamenti, secondo la prassi degli ultimi anni. Il vaccino è gratuito per chi ha patologie acute o croniche, per gli over 60, per le donne in gravidanza, per i bambini fino a 6 anni, per gli operatori sanitari (informazioni su www.wikivaccini.regione. lombardia.it ), ma esistono una scala di priorità e una tempistica individuate dalla Regione: la priorità è data (da oggi) alle vaccinazioni dei pazienti over 65 e dei pazienti a rischio di ogni età (malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio, diabete mellito e malattie metaboliche, insufficienza renale, tumori, patologie per cui sono programmati interventi chirurgici, epatopatie); ospiti delle Rsa (dal 28 ottobre, ritiro del vaccino presso le Asst); soggetti fragili in età pediatrica e tra i 6 e i 24 mesi (inizio novembre) e bambini tra i 2 e i 6 anni (metà novembre): i bambini tra 6 e 24 mesi sono vaccinati con vaccino iniettivo, al compimento del secondo anno è prevista invece la vaccinazione con lo spray nasale; pazienti tra i 60 e i 64 anni (inizio novembre); operatori sanitari (metà novembre); altre categorie (dopo la metà di novembre). Si parte oggi con i medici di famiglia (le vaccinazioni presso le Asst saranno operative da novembre) con le dosi vaccinali destinate ai soggetti fragili e agli over 65: da oggi al 25 ottobre i medici possono ordinare e ritirare in farmacia 30 dosi; dal 26 al 31 ottobre 20 dosi; dal 2 novembre 20 dosi; dal 4 novembre 30 dosi; da metà novembre ulteriori dosi per gli over 65.