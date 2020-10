Vaccino antinfluenzale, 119 sedi in provincia In città 16: «Sarà coperto ogni quartiere»

Questione di ore e ogni tassello del puzzle andrà al suo posto. Lo assicura Ats, dopo la fuga in avanti della Regione che ieri ha annunciato che in Bergamasca saranno 119 le sedi vaccinali, di cui 16 in città. L’Agenzia di tutela della salute è partita da tempo alla ricerca di spazi alternativi, laddove gli studi dei medici di medicina generale non siano sufficienti ad accogliere i pazienti per l’antinfluenzale. Una campagna di prevenzione che quest’anno coinvolgerà una platea allargata (ma sempre a partire dai soggetti più fragili) per evitare una «sovrapposizione» di sintomi con il Covid, e che quindi necessita di più spazi, per evitare pericolosi sovraffollamenti. Si parla di 240 mila dosi per la provincia bergamasca e di 2,5 milioni per il territorio lombardo.