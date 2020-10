Vaccino influenzale, in farmacia non c’è ma spunta la «bufala» dell’omeopatico

«Disponibile vaccino omeopatico antinfluenzale 2020». Succede a Bergamo, nel cuore della città, dove il cartello campeggia sullo scaffale di una farmacia pieno zeppo di medicinali, per l’appunto, omeopatici. Ma esiste davvero un vaccino omeopatico contro l’influenza? E si ha garanzia della sua efficacia? La risposta degli esperti è perentoria: «No - spiega Antonio Clavenna, responsabile dell’unità di Farmacoepidemiologia dell’Istituto Mario Negri di Milano -, già accostare la parola vaccino all’aggettivo omeopatico ci induce a cadere in un ossimoro».

« I vaccini per definirsi tali devono seguire un protocollo estremamente rigido costituito da più fasi, inclusa la sperimentazione sull’uomo, al termine delle quali si hanno dati a sufficienza per ritenere l’antidoto sicuro ed efficace - continua Clavenna -. Ecco, questo iter non è seguito dai composti omeopatici. Che, in generale, per essere messi in commercio hanno bisogno soltanto di una mera notifica al Ministero: non devono essere corredati di dossier o di studi clinici che ne dimostrino l’efficacia, nè tantomeno – al contrario dei farmaci tradizionali - devono essere sottoposti all’approvazione dell’Agenzia del Farmaco».