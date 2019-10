Val Carisole, si tratta ancora per l’apertura Domani nuovo incontro in Regione

Gli impianti sciiistici. Sabato il vertice tra enti locali, curatori e la società che si è fatta avanti per la gestione. Criticità per il sostegno economico chiesto dai proponenti, il confronto resta aperto.

Nessuno per ora pensa di gettare la spugna: troppo importante cercare, pur al fotofinish, di salvare la stagione sciistica in alta valle. Ma dall’incontro di sabato 19 ottobre è emerso con chiarezza che dei nodi da sciogliere, non marginali, ci sono. Sul tavolo la proposta di Stefano Dentella della «Sviluppo Monte Poieto», che ha avanzato un’ipotesi di affitto con opzione di acquisto cauzionata della seggiovie di Val Carisole (Valgussera, Conca Nevosa e Alpe Soliva), col relativo impianto di innevamento artificiale: oggi il tutto è in mano al Fallimento Brembo Super Ski. Sabato se ne è parlato con i curatori fallimentari, il presidente della Comunità montana Valle Brembana Jonathan Lobati e i sindaci di Carona, Giancarlo Pedretti, e di Foppolo, Gloria Carletti.