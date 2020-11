Val di Scalve, Covid free «Ma la guardia resti alta»

Ieri mattina e al Distretto sanitario di Vilminore di Scalve non si vede nessuno. Sulla porta a vetri spalancata un cartello è appeso da marzo: «Andrà tutto bene - Mola mia Berghem». All’interno due corsie ben separate, una per l’ingresso e una per l’uscita dei pazienti. Vuote. Qualche mese fa questa era la base da cui veniva gestita l’emergenza Covid: casa della Croce Rossa, punto di riferimento per i volontari (oltre 300 per tutta la vallata) e sede dei due medici dell’Esercito italiano che da marzo avevano preso servizio in Valle e che solo qui potevano visitare i pazienti. Era intervenuto l’Esercito in Valle di Scalve, perché i tre medici di base in servizio si erano tutti ammalati. Nel solo mese di marzo c’erano stati 24 decessi in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: solo tre ufficiali per Covid.