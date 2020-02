Val Seriana, tre posti da vigile urbano Al concorso 103 domande da tutta Italia

Boom di candidature per lavorare a Vertova, Leffe e Gandino. «Molte dalla Campania: merito del volo diretto su Napoli». Ammessi in 99: lunedì 17 febbraio la prima prova.

Altro che concorsi deserti: in media Valle Seriana, per tre posti da agente di polizia locale, le domande sono letteralmente fioccate. Ben 103 gli aspiranti vigili urbani, da tutta la Penisola, interessati a prendere servizio nei comuni di Vertova, Leffe e Gandino. Le domande sono arrivate da Salerno, addirittura una decina da Torre del Greco, in provincia di Napoli, poi da Reggio Emilia, Ascoli Piceno, Oristano, Catanzaro, Bologna e da Brescia, Milano e Monza Brianza.

Su 103 richieste, gli ammessi alla fase pre-selettiva sono 99: quattro non avevano tutti i requisiti richiesti per essere ammessi. «Con la sete di lavoro che c’è – commenta Orlando Gualdi, primo cittadino di Vertova – queste professioni, come l’agente di polizia locale, sono molto appetibili. Un tempo erano lavori poco ricercati, oggi invece le cose sono cambiate e si stanno riscoprendo anche queste professioni. Sono molte le richieste arrivate, da tutta Italia. Complice anche la facilità di collegamento che c’è ad esempio con la città di Napoli, grazie al volo diretto dall’aeroporto di Orio al Serio».