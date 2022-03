Valbondione, torna la sosta a pagamento da aprile

Con l’inizio di aprile tornerà in vigore anche a Valbondione la normativa che regolamenterà l’utilizzo delle aree di parcheggio comunali. Proprio in quest’ottica nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale, l’ufficio turistico ed i commercianti locali per spiegare quali fossero le modifiche introdotte in vista dell’estate.