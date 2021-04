Valli e laghi, zona gialla in sordina: il turismo pronto a ripartire «ma con cautela»

Si riapre, ma non troppo. E non è solo questione di meteo. La zona gialla scattata lunedì, all’indomani di un 25 aprile baciato dal sole e dalla voglia di uscire, è quasi passata inosservata, nelle nostre valli e ai laghi. Spariti i villeggianti saliti dal Milanese nel weekend a riaprire le loro seconde case sulle Prealpi, non resta ora che attendere il loro ritorno per il 1° maggio, confidando anche in un tempo più clemente. Intanto però, restrizioni a parte – soprattutto quella imposta ai ristoranti obbligati a servire i pasti soltanto all’aperto – gli operatori del turismo si attrezzano e i sindaci pure.