Valtorta come l’Alaska: sulle slitte coi cani nei boschi di Ceresola

Si chiama Sleddog o Dog sledding. Più semplicemente, in italiano, è il traino con i cani da slitta. In alcuni Paesi vicino all’Artico utilizzato come mezzo principale di trasporto, a latitudini più basse, invece, soprattutto come attività sportiva e turistica.

Esperienza (già diffusa per esempio in Valtellina) che ora potrebbero prendere piede anche da noi: l’iniziativa è dell’associazione di Bergamo Canicross Team (www.canicrossteam.it), sezione, nata lo scorso anno, della società sportiva Italia Runners Sporting Club, e guidata da Edoardo Errico, 49 anni. Domani, ai piani di Ceresola di Valtorta, il primo raduno organizzativo, riservato a soci e amici a cui poi seguiranno appuntamenti aperti a chi vorrà provare l’emozione dello Sleddog, portando il proprio cane (e condizioni neve permettendo).