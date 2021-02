Variante inglese in sei casi su dieci Caruso: «Ma vaccini anti-Covid efficaci»

Ormai, non si parla d’altro. Da giorni sulla bocca di tutti c’è la cosiddetta variante inglese, la mutazione di Sars-CoV-2 ritenuta responsabile della recente impennata di casi in diversi angoli d’Italia, inclusa la Bergamasca. Focolai dovuti alla variante d’oltremanica sono stati accertati un po’ ovunque, incluso il comune di Trescore Balneario, per rimanere «in casa». Quel che è certo è che, ormai, non è più una questione di se: è solo una questione di quando, la mutazione, diventerà prevalente. «Succederà nel giro di poche settimane, anche nelle nostre zone – prevede Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di Virologia, oltre che direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili di Brescia –. Nel nostro laboratorio, a Brescia, sequenziamo circa cinquanta genomi a settimana, scegliendo casualmente fra i tamponi positivi che ci arrivano dal territorio. Ebbene, la variante inglese è ormai presente in oltre 60% dei casi».

Professore, a questo punto non possiamo che rassegnarci: la variante inglese soppianterà il ceppo originale del virus. Quanto ci deve spaventare questa previsione?