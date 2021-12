Variante Omicron, 4 dei 5 casi rilevati nella Bergamasca sono in Val Brembana

Individuati dalla Microbiologia del «Papa Giovanni XXIII»: un paziente in terapia, una donna di San Giovanni Bianco e tre legati fra loro, pare in ambito scolastico.

La variante Omicron continua la sua avanzata: in Italia i casi sequenziati sinora sono 55, è stata intercettata anche in Lombardia (a Milano 9 casi e a Brescia 1) e ora è ufficiale: ci sono anche 5 casi a Bergamo. Lo ha confermato ieri l’Ats, Agenzia per la tutela della salute, di Bergamo, parlando della presenza della mutazione riscontrata in cinque tamponi positivi, tutti appartenenti a persone vaccinate da tempo con doppia dose, sequenziati dai laboratori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. «L’Ats comunica che sono stati rilevati cinque casi di variante Omicron sul territorio provinciale – recita la nota –. Tre persone sono collegate tra loro, mentre le altre due non hanno collegamenti né tra loro né con le prime tre. Tutti e cinque i casi avevano da tempo completato il ciclo vaccinale ma non ancora ricevuto la dose booster».

Tre uomini e due donne