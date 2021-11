Variante Omicron, il ministero della Salute alle Regioni: «Rafforzare il tracciamento»

Circolare firmata dal direttore alla prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alle Regioni sulla variante Omicron : in via precauzionale – si legge nella nota inviata nella mattinata di sabato 27 novembre – il ministero raccomanda di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da Paesi o in caso di focolai caratterizzati da rapido e anomalo incremento di casi e applicare tempestivamente e scrupolosamente le misure per la quarantena e l’isolamento già previste per la variante Delta.

«Si teme che l’elevato numero di mutazioni della proteina spike possa portare a un cambiamento significativo delle proprietà antigeniche del virus – si legge ancora –, ma finora non sono state effettuate caratterizzazioni virologiche e non ci sono prove di modificazioni nella trasmissibilità, nella gravità dell’infezione , o nella potenziale evasione della risposta immunitaria». Questa caratteristica può essere utilizzata per una rapida identificazione se non vi sia contemporanea circolazione di altre varianti simili.